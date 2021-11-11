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''Muz sever'' Suriyeliler için yeni açıklama

''Muz sever'' Suriyeliler için yeni açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada tepki çeken muz paylaşımlarıyla ilgili gözaltına alınan 45 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı işlemlerinin sürdüğünü duyurdu.

Bir sokak röportajı üzerine sosyal medyadan "provokatif" amaçlı paylaşımlarda bulunan ve adli işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınan 45 yabancı uyruklunun sınır dışı işlemleri sürüyor.

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan yabancı uyruklular çalışmalar sonucunda tespit edildi.

Söz konusu paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Halen bu merkezlerde idari gözetim altında bulunan yabancı uyrukluların işlemleri devam ediyor.

Bir sokak röportajındaki ifadelerin ardından bazı yabancı uyruklular sosyal medyada "muz" görüntüleri paylaşmış, bu provokatif paylaşımlar üzerine Göç İdaresi Başkanlığınca yasal işlem başlatılmıştı.

Etiketler göç idaresi başkanlığı muz suriyeli
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