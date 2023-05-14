CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Çankaya’da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve şunları söyledi:

"Çankaya’da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor. Bu sayede sandıklar tekrar sayıldığı için sonuçların sisteme girilmesi geciktiriliyor. Öndeyiz ve arayı açacağız."