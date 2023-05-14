''Neredeyse her sandığa itiraz ediliyor''
CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Çankaya’da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor" dedi.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve şunları söyledi:
"Çankaya’da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor. Bu sayede sandıklar tekrar sayıldığı için sonuçların sisteme girilmesi geciktiriliyor. Öndeyiz ve arayı açacağız."
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