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Nesli tehlike altındaki porsuk Tunceli'de görüntülendi

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan porsuk görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan soyu tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan porsuk, Tunceli'nin Kırmızı Köprü köyünün yakınlarında bir arazide beslenirken görüntülendi. Köyde yaşayan Caner Canerik tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen porsuk, bir süre sonra gözden kayboldu.

DHA

Etiketler porsuk tunceli
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