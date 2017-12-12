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  3. 12 Aralık 2017 18:14

Nur Yerlitaş'tan şehit savunması !

Sosyal medya üzerinde canlı yayındayken şehitler için kullandığı sözler nedneiyle soruşturma başlatılan ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın savunması ortaya çıktı.

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Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında şehitler için kullandığı sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın savcılık sorgusunda, “Miyop rahatsızlığım nedeniyle yapılan yorumları görmedim. Gözlüğüm yanımda değildi. O sözleri kız kardeşime söyledim” dediği ortaya çıktı.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, Instagram'dan yaptığı canlı yayında şehitler için sözlediği sözler nedeniyle büyük tepki çekmişti. Şehit Aileleri Derneği ve şarkıcı Tuğba Ekinci’nin suç duyuruları üzerine hakkında soruşturma başlatılan Nur Yerlitaş, geçtiğimiz günlerde ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi. Yerlitaş avukatı eşliğinde geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı’na giderek yaptığı yayındaki sözleri takipçilerine değil kız kardeşine yönelik söylediğini savundu.

“Miyop rahatsızlığım nedeniyle yorumları görmedim”

Gerçek adı Nuray Yerlitaş olan ünlü modacı Nur Yerlitaş ifadesinde, olay günü bir otelde arkadaşının doğum gününde olduğunu söyleyerek, “Canlı müzik esnasında İnstagram sosyal paylaşım uygulamasından canlı yayına bağlanarak takipçilerimle sohbet etmeye başladım. Ancak miyop rahatsızlığım nedeniyle ekranda yapılan yorumları görmeden konuşmaya devam ettim. Kız kardeşim ve arkadaşım o esnada bana watsaptan yazarak bariz küfürler içeren yorumlar bulunduğundan yayını kapatmam hususunda mesajlar gönderdiler. Yayın esnasında Doğu ve Güneydoğu bölgesinde terörle mücadele sırasında şehit düşen görevlilerimizin olduğu yönünde yorumlar bulunmaktaymış” dedi.

“Gözlüğüm yanımda değildi”

Yerlitaş, kardeşi Nuran Çetinkaya’nın baskın bir karakteri olduğunu, yayını kapatması hususundaki ikazları üzerine tamamen kardeşine yönelik olarak “Ne yapayım Allah Allah, Şehitler mehitler, yeter” şeklinde beyanda bulunduğunu söyleyerek, “Tamamıyla kardeşim ile aramdaki diyalogdan kaynaklanan anlık tepkiden ibaret söylemimin suç unsuru içermemesi nedeniyle takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum. Ayrıca canlı yayın yaptığım sırada gözlüğüm olmadığı için fark edemediğim ancak yayını kesmem konusunda uyarılarda bulunmasının nedeni olarak gösterdiği takipçi yorumlarında bulunan küfürlerin ekran çıktılarını dosyaya sunuyorum” diye konuştu. Yerlitaş’ın avukatı da müvekkilinin ifadesine katıldığını ve Nuran Çetinkaya’nın tanık olarak ifadeye getirebileceklerini söyledi.

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