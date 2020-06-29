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  3. 29 Haziran 2020 20:53

O ilçede ilk kez koronavirüs görüldü

Sivas'ın Gürün ilçesinde, koronavirüs salgının başladığı günden itibaren ilk kez koronavirüse rastlandı. İlçe genelinde korona tedbirleri alındı.

O ilçede ilk kez koronavirüs görüldü
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Türkiye'de koronavirüs salgının yoğunlaştığı dönemde hiç bir pozitif vakanın bulunmadığı Sivas'ın Gürün ilçesinde Yolgeçen köyünde şüphe üzerine test yapılan 4 kişinin sonuçları pozitif çıktı.

Vakaya rastlanması ile birlikte bu kişilerin bağlantılı olduğu kişiler üzerinde filyasyon uygulaması yapıldı. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile bağlantılı oldukları belirlenen koronavirüs hastaları Gürün Devlet Hastanesinden Sivas'a sevk edildi. İlçe halkına, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi, maske kullanımına özen gösterilmesi, gerekli olmadığı sürece evden çıkılmaması, ev ziyaretlerinde bulunulmaması, zorunlu durumlarda açık ve temiz alanlarda görüşülmesi uyarıları yapıldı.

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sivas , korona , koronavirüs
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