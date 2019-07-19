O isimden ilginç sözler: ''Gökçek yine çok üzülecek''

Ankara’da tarım arazilerini de içeren 11 kentsel dönüşüm planı mahkeme kararıyla iptal edildi.

Ankara’da tarım arazilerini de içeren 11 kentsel dönüşüm planı mahkeme kararıyla iptal edildi. Bu kararla birlikte yaklaşık 30 milyon metrekarelik tarım arazisinin yapılaşmaya açılmasının önü kesildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 11 kentsel dönüşüm alanına ilişkin açtığı davada Danıştay 6’ncı Dairesi iptal kararı verdi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Gölbaşı, Hacılar, Mühye, Çayyolu ve Etimesgut’taki birçok kentsel dönüşüm alanıyla ilgili iptal kararı kentsel dönüşüme katılan tarım arazilerini de kapsadı. İptal edilen 11 kararının 8’i Gölbaşı ilçesinin çevresinde yer alan tarım arazilerini kapsarken, bu kararla yaklaşık 30 milyon metrekare tarım arazisinde yapılaşmanın önü kesildi.

‘İNANILMAZ İPTAL KARARLARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ’

“Yargı süreçlerinde inanılmaz bir iptal kararlarıyla karşı karşıyayız” diyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 2015 yılında tarım arazilerinin de kentsel dönüşüme dahil edildiğini hatırlattı. Mahkemenin verdiği kararların çok önemli olduğunu belirten Candan, “Ankara’nın doğal ekolojisini koruyacak alanlardı. Herbir kararın gerekçesinde bu işlerin planlanmadan yapıldığı belirtiliyor. Burada büyükşehir belediyesinin sorumluluğu var. Bu alanların tekrar tarım arazisi olarak kullanılması için çalışılması gerekiyor. Gıda sorumluluğunun arttığı dönemde yeniden tarım arazilerinin düzenlenmesi gerekiyor ve açtığımız davanın sonucu bize bir fırsat tanıyor” dedi.

‘GÖKÇEK YİNE ÇOK ÜZÜLECEK’

“Gökçek yine çok üzülecek. Onun çok önem verdiği bir alanla ilgili iptal kararı az önce elimize ulaştı” diyen Candan Ankara 2’nci İdare Mahkemesi’nin ‘İmrahor Vadisi’nin yapılaşmaya açılmasını içeren projeyle ilgili de yürütmeyi durdurma kararı verdiğini söyledi. Candan, “Ankara’nın son vadisi olan İmrahor Vadisi planları iptal edildi. Gökçek’in kanal Ankara projesi, yapılaşma projelerinin hepsi bir kez daha suya düştü. İmrahor vadisi yapılaşmaya kapatılmış oldu” diye konuştu.