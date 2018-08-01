O Türk Bayrağı neden indirildi ?

Karaman'da, polise terör örgütü PKK'nın flamalarında kullandığı renklerden oluşan yazmalarla birlikte Türk bayrağının asılı olduğu ihbar edildi. Polis, yazmalardaki renklerin farklı olduğunu ve gelenek nedeniyle düğün sahipleri tarafından asıldığını belirledi. Yasalar gereği, Türk bayrağının bu kriterle asılamayacağını belirten polis, bayrağı indirtti.

İmaret Mahallesi İmaret Caddesi'nde, terör örgütü PKK'nın flamalarında kullandığı renklerden oluşan yazmalarla birlikte Türk bayrağının asılı olduğu yönünde, polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine giden polis, yazmalardaki renklerin farklı olduğunu, terör örgütü flamasındaki renklerle bağdaşmadığını gördü. Çevrede araştırma yapan polis, birbirine dikili yazmalara bağlı Türk bayrağının, düğün sahibi tarafından, geleneklere göre, düğün olduğunu belirtmek için asıldığını belirledi. Polis, düğün sahibine, yasalar gereği Türk bayrağının bu kriterle asılamayacağını belirtip, bayrağı indirtti.