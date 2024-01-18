  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı'nca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan 'aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ile engellilik durumu ve diğer nedenler'den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme başvuruları sonuçlandı.

Öğretmenlerin, 'MEBBİS' kullanıcı hesabı ile 'MEBBİS' sitesinden sonucu öğrenebileceği belirtildi.

Etiketler öğretmen yer değiştirme mazeret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burcu Biricik bombayı patlattı: Anne oluyor Burcu Biricik bombayı patlattı: Anne oluyor Dolar'dan bir rekor daha! Euro ve altın da zirvede Dolar'dan bir rekor daha! Euro ve altın da zirvede 90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli 60 metre daha uzatılacak 90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli 60 metre daha uzatılacak Netflix'ten itiraf: Meğer ne izleyeceğimizi biz değil o seçiyormuş Netflix'ten itiraf: Meğer ne izleyeceğimizi biz değil o seçiyormuş Tarlada ilginç keşif! Ayağına takılınca fark etti Tarlada ilginç keşif! Ayağına takılınca fark etti AK Parti'nin 72 adayı belli oldu... İşte tam liste AK Parti'nin 72 adayı belli oldu... İşte tam liste Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü! Bakanlık devreye girdi Yeşilçam'ın ''Bayan Bacak'' lakaplı güzelinin son hali üzdü! Bakanlık devreye girdi Anıtkabir'de ''şeriat'' sloganı atmıştı, istenen ceza belli oldu Anıtkabir'de ''şeriat'' sloganı atmıştı, istenen ceza belli oldu Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil 48 adayını açıkladı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil 48 adayını açıkladı Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi tanıtıldı Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi tanıtıldı