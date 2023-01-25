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Oğuzhan Uğur açıkladı: Ekibi bize ulaştı...

Oğuzhan Uğur açıkladı: Ekibi bize ulaştı...
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Genellikle siyasileri ağırladığı Mevzular Açık Mikrofon programıyla gündemde olan Oğuzhan Uğur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili açıklama yaptı.

YouTube kanalı Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, son dönemde siyasileri ağırladığı Mevzular Açık Mikrofon programıyla gündemde yer almış ve birçok kişinin ilgisini çeken konuları konuklarıyla değerlendirmişti. Uğur'dan Twitter'da flaş bir paylaşım geldi.

Oğuzhan Uğur, Fenerabhçe Başkanı Ali Koç'un ekibinin kendileriyle iletişime geçtiğini ve yakın zamanda bir yayın yapılacağını açıkladı.

Uğur'un Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’un ekibi bize ulaştı ve kendisinin bizimle yayın yapmayı kabul ettiğini ilettiler. Çalışmalara başladık. Bilgilendirme yakında."

Etiketler fenerbahçe opuzhan uğur ekip
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