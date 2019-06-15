Okul servisinde ölen Alperen'in babasına anlamlı görev

İzmir'in Çiğli ilçesinde, unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen’in babası Serkan Sakin, Çiğli Belediyesi’ne ait kreşte sorumlu olarak göreve başladı. Acısını başka çocuklar için ihmal zinciri oluşmaması yönünde çaba sarf ederek hafifletmeye çalışan Sakin, "Gelmeyen çocuğumuz olunca ailesini arayıp sebebini öğreniniz. Biliyorsunuz Alperen'de böyle bir şey yapılmadı. Yani Alperen'de yapılmayanı yapıyoruz" dedi.



Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere bindiği serviste unutulunca yaşamını yitirdi. Acılı aile başka çocukların ölmemesi için yasal mevzuatları araştırdı ve bu konuda uzmanlaştı. Çiğli Belediyesi, Babalar Günü öncesi acılı babayı kreşten sorumlu olarak göreve başlattı. Harmandalı Mahallesi’ndeki belediyeye ait kreşte göreve başlayan Serkan Sakin, amacının kreşlerin çocuklar için daha güvenli hale gelmesini sağlamak olduğunu söyledi. Alperen’in ölümünden sonra büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Sakin, davalar ve mahkemeler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konudaki mevzuatını araştırdıklarını, eksiklerini tespit ederek, uzmanlaştığını söyledi. Sakin, şöyle konuştu:







"Çocuklara karşı, ayrı bir sevdam, sevgim ve hayranlığım var. Bu nedenle bu göreve başladım. Alperen’in ölümü herkesi çok üzdü. Nereye gitsek acımızla tanınıyoruz. Bu üzücü bir şey. Benim oturduğum ilçenin Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yle bağlantıya geçerek kreşlere yönelik projelerim olduğunu ve daha iyisinin nasıl olabileceği yönünde çalışmalarımla yardımcı olmak istediğimi söyledim. Sağ olsun beni kırmadılar. Burada göreve başladık. Çok mutluyum. İşimi de çok seviyorum. Buraya geldikten sonra şunu söyleyebilirim; benim Alperen’im gitti ama burada dünya kadar Alperen’im var. Bunlar hepsi benim evladım gibi. Hiçbirisinin canı yansın, hiçbirisi düşsün, ağlasın, tahammülüm yok. Aileler çocuklarına gözleri gibi bakarlar. Biz burada göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Elimizden geldiği kadar değil, daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Alperen’in davasında 'ben ticaret yapıyorum’ diyenleri de gördük. ‘Ben sosyal bir belediye olmanın gerekliliğini yapıyorum' diyenlerle yol alıyoruz."







'ALPEREN’DE YAPILMAYANI YAPIYORUZ'

Alperen’in ölümündeki ihmallerin önüne geçmek ve bu konuda örnek bir kreş olmak istediklerini vurgulayan Sakin, gün içinde 4-5 kez yoklama aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gün içinde çocuklarımız geldiğinde yoklamalarımızı alırız. Hatta dört, beş kez yoklama alırız. Gelmeyen çocuğumuz olunca ailesini arayıp sebebini öğreniniz. Biliyorsunuz Alperen’de böyle bir şey yapılmadı. Yani Alperen’de yapılmayanı yapıyoruz. Sonra çocuklarımızın temizlikleri, yemekleri kontrol edilir. Uyku saatleri çizelgeye uygun olarak kontrol edilir. Çiğli Belediyesi’nin her mahalleye bir kreş projesi var. Bunlar yapıldıktan sonra bu kreşler marka haline gelecek. İnsan sabah evden çıkarken, bazen işe gitmek istemez. ‘Yine mi işe gideceğim’ sendromu yaşayabilir. Ben işime giderken erkenden uyanıyorum. Ben işime huzurlu ve mutlu geliyorum. Sabah onları karşılıyorum. Bazen dersleri bölüp öğretmenlerimizden özür diliyorum, onlarla sohbet ediyorum, çocuklar benim her şeyim. Ben acı bir deneyim yaşadım, bunun altından kalkmak elbette zor oldu. Alperen’im gitti ama burada Alilerimiz, Ayşelerimiz var. Onlar için bir şeyler yapabilmek güzel bir şey. Karınca misali onlar için bir damla su taşıyabilmek benim için büyük onur. Bu görevi bana layık gören belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 'Ben babayım' diyen, babalık duygusunu yüreğinde taşıyan herkesin Babalar Günü'nü kutluyorum."







'İLGİ VE SORUMLULUKLA ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA'

Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Utku Gümrükçü, Alperen'in ölümünün sadece Çiğli ve İzmir’i değil, tüm Türkiye’yi derin bir üzüntü ile ayağa kaldırdığını belirterek, "Konu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da şahsen takip ediliyordu. Kılıçdaroğlu bize ilgilenme ve destek olma talimatı verdi. Biz de bu talimat doğrultusunda bu süreçte en çok yıpranan kişilerden biri olan Alperen’in babası Serkan Sakin’e destek olmak için beraber çalışma dileğimizi ilettik. Serkan Bey de olumlu yanıt verdi ve çocukları çok sevdiğini belirterek belediyemizin okul öncesi eğitim merkezinde görev alma talebini bize iletti. Biz de kendisini, çok sevdiği çocukların yanında olsun diye eğitim merkezimizde görevlendirdik. Serkan Bey büyük ilgi ve sorumlulukla şimdi çocuklarımızın yanında ve görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor" dedi.