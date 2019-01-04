Türk ve ABD yetkililerinden kritik FETÖ toplantısı
Türk ve ABD yetkililerinden kritik FETÖ toplantısı
Eğitime kar engeli ! O illerimizde okullar tatil edildi
Eğitime kar engeli ! O illerimizde okullar tatil edildi
ABD'de yargılanan Hakan Atilla davasında yeni gelişme
ABD'de yargılanan Hakan Atilla davasında yeni gelişme
Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...
Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...
NASA'dan çarpıcı görüntüler Herkesi şaştı kaldı...
NASA'dan çarpıcı görüntüler Herkesi şaştı kaldı...
Edirne Belediye Başkanı'nın yeni yıl afişi tepki çekti !
Edirne Belediye Başkanı'nın yeni yıl afişi tepki çekti !
İstanbul'da alarm verildi ! Ekipler hazır...
İstanbul'da alarm verildi ! Ekipler hazır...
Resmen açıklandı ! Ehliyet ve kimlik ücretlerinde yeni dönem
Resmen açıklandı ! Ehliyet ve kimlik ücretlerinde yeni dönem
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Ocak 2019 00:02

Okulda ''çıplak üst araması'' iddiası !

İstanbul Başakşehir'de bir özel okulda öğrencilerin çıplak şekilde üstünün arandığı iddiası olay yarattı.

Okulda ''çıplak üst araması'' iddiası !
A+ A-

İstanbul Başakşehir'de bir özel okulda iki kardeş öğrencinin kıyafetlerinin çıkarılarak çıplak şekilde arandığı iddiası ortalığı karıştırdı. Soluğu okulda alırken aile ile okul yönetimi arasında gerginlik çıktı. Her iki taraf da karşılıklı şikayetçi oldu.

Başakşehir'de bir özel okulda, bir hafta önce müdür yardımcıları ile öğretmenler bazı öğrencilerin üzerini aradı. Üstü arananlar arasında bulunan iki kardeş öğrenci, kendilerinin diğer öğrencilerden farklı bir şekilde arandığını iddia etti.

Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, kendilerinin ayrı bir odada arandığını söyleyen iki kardeş, üstlerinin çıkarılarak iç çamaşırlarına kadar arandıklarını söylediler.

Bir öğrenci velisi, öğrencilerin ders işlenirken dışarı çıkartılıp çırılçıplak arandığı, öğrencilere muhbirlik teklifi yapıldığı iddiası ortaya attı.

Akılalmaz iddia okul yönetimi ile aileyi karşı karşıya getirdi. Aile, okula gitti ancak okul yönetimi ile aralarında gerginlik çıktı.

Konuyla ilgili konuşan okul müdürü Eray Şeker, "İddialar tamamen asılsızdır. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi. Şeker, İki kardeş öğrencinin babalarıyla birlikte öğretmenleri darp ettiğini öne sürdü ve 'Öğretmenlerin herhangi bir darp olayı yoktur." ifadelerini kullandı. Şeker, "Biz okul olarak güvenlik olarak rutin aramalarımızı yapabiliriz." dedi.

Olayın ardından okul yönetimi aileden, aile de okul yönetiminden şikayetçi oldu.

üst araması , okul , müdür , çıplak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM