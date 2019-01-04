Okulda ''çıplak üst araması'' iddiası !

İstanbul Başakşehir'de bir özel okulda iki kardeş öğrencinin kıyafetlerinin çıkarılarak çıplak şekilde arandığı iddiası ortalığı karıştırdı. Soluğu okulda alırken aile ile okul yönetimi arasında gerginlik çıktı. Her iki taraf da karşılıklı şikayetçi oldu.

Başakşehir'de bir özel okulda, bir hafta önce müdür yardımcıları ile öğretmenler bazı öğrencilerin üzerini aradı. Üstü arananlar arasında bulunan iki kardeş öğrenci, kendilerinin diğer öğrencilerden farklı bir şekilde arandığını iddia etti.

Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, kendilerinin ayrı bir odada arandığını söyleyen iki kardeş, üstlerinin çıkarılarak iç çamaşırlarına kadar arandıklarını söylediler.

Bir öğrenci velisi, öğrencilerin ders işlenirken dışarı çıkartılıp çırılçıplak arandığı, öğrencilere muhbirlik teklifi yapıldığı iddiası ortaya attı.

Akılalmaz iddia okul yönetimi ile aileyi karşı karşıya getirdi. Aile, okula gitti ancak okul yönetimi ile aralarında gerginlik çıktı.

Konuyla ilgili konuşan okul müdürü Eray Şeker, "İddialar tamamen asılsızdır. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi. Şeker, İki kardeş öğrencinin babalarıyla birlikte öğretmenleri darp ettiğini öne sürdü ve 'Öğretmenlerin herhangi bir darp olayı yoktur." ifadelerini kullandı. Şeker, "Biz okul olarak güvenlik olarak rutin aramalarımızı yapabiliriz." dedi.

Olayın ardından okul yönetimi aileden, aile de okul yönetiminden şikayetçi oldu.