  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Okullarda ilk ara tatil başlıyor

Okullarda ilk ara tatil başlıyor

Okullarda ilk ara tatil başlıyor

Öğrenciler için ilk ara tatil bugün başlıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki 18 milyon öğrenci 15-19 Kasım'da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ara tatiline bugün çalan son ders ziliyle başlayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamıştı.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine bugün girerken 22 Kasım'da okula dönecek.

ÖĞRETMENLERE İDARİ İZİN
2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

BİRİNCİ DÖNEM 21 OCAK'TA SONA ERECEK
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.

İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

 

Etiketler ara tatil okul öğrenciler eğitim yüz yüze eğitim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aldatıldığını cinsel yolla bulaşan bir hastalık kapınca anladı
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor UEFA'nın tüm zamanların en iyileri listesinde
Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen 2 kişi gözaltında
Didem Soydan'dan ''fakir erkek mi zengin erkek mi?'' sorusuna olay yanıt
Abdulkadir Selvi'den şehit yakınına hakaret eden AK Partili başkana tepki
Zam'aydın Türkiyem! Ekmek artık 2,5 TL
Ataması yapılmayan öğretmen elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı’ndan iddialara fotoğraflı yanıt
Akit TV'de kavga çıktı; AK Partili Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti
Camdaki Kız'da Nalan ihaneti gördü