Okullarda uygulanacak 4 maddelik yeni kural ve yasaklar açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda hayata geçirilen kurallar ve yasakları açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 2023 Haziran’da göreve başlamasının ardından eğitimde pek çok değişiklik art arda geldi.

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile başlayan 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı, okullarda hem öğrenciler hem de öğretmenler ve idareciler için pek çok uygulama farklılıklarını da beraberinde getirdi.

Bakan Tekin'in Tarihi Kayseri Lisesi'nde gerçekleştirdiği ‘Öğretmenler Odası Buluşmaları’nın ardından okullarda devam ettirilen kurallar ve yasaklar şöyle:

- Sınıflara cep telefonlarının alınmaması

- Devamsızlık ve sınıf tekrarı

- Veli-öğretmen görüşmelerinin e-randevu sistemi üzerinden yapılması

- Sınıf annesi uygulanmasının kaldırılması