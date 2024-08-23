  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Okulların açılması ertelendi mi ?

Okulların açılması ertelendi mi ?

Okulların açılması ertelendi mi ?
Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Okulların 9 Eylül'de açılacağını, ertelemenin gündemde olmadığını açıkladı. Tekin, ara tatilin kalkması gibi bir durumun olmadığını da kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin CNN Türk yayınında açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinde eğitim durumuna ilişkin konuşan Tekin, "9 Eylül günü itibarıyla deprem bölgesinde eğitim dönemine sorunsuz şekilde başlayacağımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var" diyen Tekin, "Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, "2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminerleri başlıyor. 9 Eylül'de takvimimiz başlayacak" bilgisini verdi.

Ara tatilin kalkması gibi bir durumun olmadığını kaydeden Tekin, "Uzaktan yürütülen seminerler artık yüz yüze yapılacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler yusuf tekin okulların açılışı meb milli eğitim bakanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elon Musk milyonlarca kişiye beyin çipi takmak istiyor Elon Musk milyonlarca kişiye beyin çipi takmak istiyor İzmir'de belediye çalışanları iş bırakınca ortaya bu görüntüler çıktı İzmir'de belediye çalışanları iş bırakınca ortaya bu görüntüler çıktı Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı Gökhan Çıra'nın bebeğiyle olan fotoğrafına soruşturma Gökhan Çıra'nın bebeğiyle olan fotoğrafına soruşturma Bolu'da bir yangın daha... Bolu'da bir yangın daha... ''İstanbul'da ve Ankara'da M çiçeği görüldü'' iddialarına yanıt ''İstanbul'da ve Ankara'da M çiçeği görüldü'' iddialarına yanıt Trabzonspor, İsviçre'den beraberlikle dönüyor Trabzonspor, İsviçre'den beraberlikle dönüyor Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı Vincenzo Montella’dan Trabzonspor'a ziyaret Vincenzo Montella’dan Trabzonspor'a ziyaret Kerem Aktürkoğlu'ndan ''kaptanlık'' açıklaması Kerem Aktürkoğlu'ndan ''kaptanlık'' açıklaması
Bir ilde ekmeğe gizli zam Bir ilde ekmeğe gizli zam Göztepe - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı: İşte Ali Koç'a verilen ceza Göztepe - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı: İşte Ali Koç'a verilen ceza Sağlık Bakanlığı açıkladı: O virüs 6 kişide tespit edildi Sağlık Bakanlığı açıkladı: O virüs 6 kişide tespit edildi