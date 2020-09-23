Ölü sayısı artıyor! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım.

Türkiye’de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:

10 Mart : 1 vaka

11 Mart : 1 vaka

12 Mart : 5 vaka

13 Mart : 5 vaka

14 Mart : 6 vaka

15 Mart : 18 vaka

16 Mart : 47 vaka

17 Mart : 98 vaka, 1 ölüm,

18 Mart : 191 vaka, 2 ölüm,

19 Mart : 359 vaka, 4 ölüm,

20 Mart : 670 vaka, 9 ölüm,

21 Mart : 947 vaka, 21 ölüm,

22 Mart : 1236 vaka, 30 ölüm,

23 Mart : 1529 vaka, 37 ölüm,

24 Mart : 1872 vaka, 44 ölüm,

25 Mart : 2 bin 433 vaka, 59 ölüm,

26 Mart : 3 bin 629 vaka, 75 ölüm,

27 Mart : 5 bin 698 vaka, 92 ölüm,

28 Mart : 7 bin 402 vaka, 108 ölüm,

29 Mart : 9 bin 217 vaka, 131 ölüm,

30 Mart : 10 bin 827 vaka, 168 ölüm,

31 Mart : 13 bin 531 vaka, 214 ölüm,

1 Nisan : 15 bin 679 vaka, 277 ölüm,

2 Nisan : 18 bin 135 vaka, 356 ölüm,

3 Nisan : 20 bin 921 vaka, 425 ölüm,

4 Nisan : 23 bin 934 vaka, 501 ölüm,

5 Nisan : 27 bin 69 vaka, 574 ölüm,

6 Nisan : 30 bin 217 vaka, 649 ölüm,

7 Nisan : 34 bin 109 vaka, 725 ölüm,

8 Nisan : 38 bin 226 vaka, 812 ölüm,

9 Nisan : 42 bin 282 vaka, 908 ölüm,

10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölüm,

11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölüm,

12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölüm,

13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölüm,

14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölüm,

15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölüm,

16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölüm,

17 Nisan: 78 bin 546 vaka, 1769 ölüm,

18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölüm,

19 Nisan: 86 bin 306 vaka, 2 bin 17 ölüm,

20 Nisan: 90 bin 980 vaka, 2 bin 140 ölüm,

21 Nisan: 95 bin 591 vaka, 2 bin 259 ölüm,

22 Nisan: 98 bin 674 vaka, 2 bin 376 ölüm,

23 Nisan: 101 bin 790 vaka, 2 bin 491 ölüm,

24 Nisan: 104 bin 912 vaka, 2 bin 600 ölüm,

25 Nisan: 107 bin 773 vaka, 2 bin 706 ölüm,

26 Nisan: 110 bin 130 vaka, 2 bin 805 ölüm,

27 Nisan: 112 bin 261 vaka, 2 bin 900 ölüm,

28 Nisan: 114 bin 653 vaka, 2 bin 992 ölüm,

29 Nisan: 117 bin 589 vaka, 3 bin 81 ölüm,

30 Nisan: 120 bin 204 vaka, 3 bin 174 ölüm,

1 Mayıs : 122 bin 392 vaka, 3 bin 258 ölüm,

2 Mayıs : 124 bin 375 vaka, 3 bin 336 ölüm,

3 Mayıs : 126 bin 045 vaka, 3 bin 397 ölüm,

4 Mayıs : 127 bin 659 vaka, 3 bin 461 ölüm,

5 Mayıs : 129 bin 491 vaka, 3 bin 520 ölüm,

6 Mayıs : 131 bin 744 vaka, 3 bin 584 ölüm,

7 Mayıs : 133 bin 721 vaka, 3 bin 641 ölüm,

8 Mayıs : 135 bin 569 vaka, 3 bin 689 ölüm,

9 Mayıs : 137 bin 115 vaka, 3 bin 739 ölüm,

10 Mayıs: 138 bin 657 vaka, 3 bin 786 ölüm,

11 Mayıs: 139 bin 771 vaka, 3 bin 841 ölüm,

12 Mayıs: 141 bin 475 vaka, 3 bin 894 ölüm,

13 Mayıs: 143 bin 114 vaka, 3 bin 953 ölüm,

14 Mayıs: 144 bin 749 vaka, 4 bin 7 ölüm,

15 Mayıs: 146 bin 457 vaka, 4 bin 55 ölüm,

16 Mayıs: 148 bin 067 vaka, 4 bin 96 ölüm,

17 Mayıs: 149 bin 435 vaka, 4 bin 140 ölüm,

18 Mayıs: 150 bin 573 vaka, 4 bin 171 ölüm,

19 Mayıs: 151 bin 615 vaka, 4 bin 199 ölüm,

20 Mayıs: 152 bin 587 vaka, 4 bin 222 ölüm,

21 Mayıs: 153 bin 548 vaka, 4 bin 249 ölüm,

22 Mayıs: 154 bin 500 vaka, 4 bin 276 ölüm,

23 Mayıs: 155 bin 686 vaka, 4 bin 308 ölüm,

24 Mayıs: 156 bin 827 vaka, 4 bin 340 ölüm,

25 Mayıs: 157 bin 814 vaka, 4 bin 369 ölüm,

26 Mayıs: 158 bin 762 vaka, 4 bin 397 ölüm,

27 Mayıs: 159 bin 797 vaka, 4 bin 431 ölüm,

28 Mayıs: 160 bin 979 vaka, 4 bin 461 ölüm,

29 Mayıs: 162 bin 120 vaka, 4 bin 489 ölüm,

30 Mayıs: 163 bin 103 vaka, 4 bin 515 ölüm,

31 Mayıs: 163 bin 942 vaka, 4 bin 540 ölüm,

1 Haziran:164 bin 769 vaka, 4 bin 563 ölüm,

2 Haziran:165 bin 555 vaka, 4 bin 585 ölüm,

3 Haziran:166 bin 422 vaka, 4 bin 609 ölüm,

4 Haziran:167 bin 410 vaka, 4 bin 630 ölüm,

5 Haziran:168 bin 340 vaka, 4 bin 648 ölüm,

6 Haziran: 169 bin 218 vaka, 4 bin 669 ölüm,

7 Haziran: 170 bin 132 vaka, 4 bin 692 ölüm,

8 Haziran: 171 bin 121 vaka, 4 bin 711 ölüm,

9 Haziran: 172 bin 114 vaka, 4 bin 729 ölüm,

10 Haziran:173 bin 36 vaka, 4 bin 746 ölüm,

11 Haziran:174 bin 23 vaka, 4 bin 763 ölüm,

12 Haziran:175 bin 218 vaka, 4 bin 778 ölüm,

13 Haziran:176 bin 677 vaka, 4 bin 792 ölüm,

14 Haziran:178 bin 239 vaka, 4 bin 807 ölüm,

15 Haziran:179 bin 831 vaka, 4 bin 825 ölüm,

16 Haziran:181 bin 298 vaka, 4 bin 842 ölüm,

17 Haziran:182 bin 727 vaka, 4 bin 861 ölüm,

18 Haziran:184 bin 31 vaka, 4 bin 882 ölüm,

19 Haziran:185 bin 245 vaka, 4 bin 905 ölüm,

20 Haziran:186 bin 493 vaka, 4 bin 927 ölüm,

21 Haziran:187 bin 685 vaka, 4 bin 950 ölüm,

22 Haziran:188 bin 897 vaka, 4 bin 974 ölüm,

23 Haziran:190 bin 165 vaka, 5 bin 1 ölüm,

24 Haziran:191 bin 627 vaka, 5 bin 25 ölüm,

25 Haziran:193 bin 115 vaka, 5 bin 46 ölüm,

26 Haziran:194 bin 511 vaka, 5 bin 65 ölüm,

27 Haziran:195 bin 883 vaka, 5 bin 82 ölüm,

28 Haziran:197 bin 239 vaka, 5 bin 97 ölüm,

29 Haziran:198 bin 613 vaka, 5 bin 115 ölüm,

30 Haziran:199 bin 906 vaka, 5 bin 131 ölüm,

1 Temmuz: 201 bin 98 vaka, 5 bin 150 ölüm,

2 Temmuz: 202 bin 284 vaka, 5 bin 167 ölüm,

3 Temmuz: 203 bin 456 vaka, 5 bin 186 ölüm,

4 Temmuz: 204 bin 610 vaka, 5 bin 206 ölüm,

5 Temmuz: 205 bin 758 vaka, 5 bin 225 ölüm,

6 Temmuz: 206 bin 844 vaka, 5 bin 241 ölüm,

7 Temmuz: 207 bin 897 vaka, 5 bin 260 ölüm,

8 Temmuz: 208 bin 938 vaka, 5 bin 282 ölüm,

10 Temmuz: 210 bin 965 vaka, 5 bin 323 ölüm,

11 Temmuz: 211 bin 981 vaka, 5 bin 344 ölüm,

12 Temmuz: 212 bin 993 vaka, 5 bin 363 ölüm,

13 Temmuz: 214 bin 1 vaka, 5 bin 382 ölüm,

14 Temmuz: 214 bin 993 vaka, 5 bin 402 ölüm,

15 Temmuz: 215 bin 940 vaka, 5 bin 419 ölüm,

16 Temmuz: 216 bin 873 vaka, 5 bin 440 ölüm,

17 Temmuz: 217 bin 799 vaka, 5 bin 458 ölüm,

19 Temmuz: 219 bin 641 vaka, 5 bin 491 ölüm,

20 Temmuz: 220 bin 572 vaka, 5 bin 508 ölüm,

21 Temmuz: 221 bin 500 vaka, 5 bin 526 ölüm,

22 Temmuz: 222 bin 402 vaka, 5 bin 545 ölüm,

23 Temmuz: 223 bin 315 vaka, 5 bin 563 ölüm,

24 Temmuz: 224 bin 252 vaka, 5 bin 580 ölüm,

25 Temmuz: 225 bin 173 vaka, 5 bin 596 ölüm,

26 Temmuz: 226 bin 100 vaka, 5 bin 613 ölüm,

27 Temmuz: 227 bin 19 vaka, 5 bin 630 ölüm,

28 Temmuz: 227 bin 982 vaka, 5 bin 645 ölüm,

29 Temmuz: 228 bin 924 vaka, 5 bin 659 ölüm,

30 Temmuz: 229 bin 891 vaka, 5 bin 674 ölüm,

31 Temmuz: 230 bin 873 vaka, 5 bin 691 ölüm,

1 Ağustos: 231 bin 869 vaka, 5 bin 710 ölüm,

2 Ağustos: 232 bin 856 vaka, 5 bin 728 ölüm,

3 Ağustos: 233 bin 851 vaka, 5 bin 747 ölüm,

4 Ağustos: 234 bin 934 vaka, 5 bin 765 ölüm,

5 Ağustos: 236 bin 112 vaka, 5 bin 784 ölüm,

6 Ağustos: 237 bin 265 vaka, 5 bin 778 ölüm,

7 Ağustos: 238 bin 450 vaka, 5 bin 813 ölüm,

8 Ağustos: 239 bin 622 vaka, 5 bin 829 ölüm,

9 Ağustos: 240 bin 804 vaka, 5 bin 844 ölüm,

10 Ağustos:241 bin 997 vaka, 5 bin 858 ölüm,

11 Ağustos:244 bin 392 vaka, 5 bin 891 ölüm,

12 Ağustos:244 bin 392 vaka, 5 bin 891 ölüm,

13 Ağustos:245 bin 635 vaka, 5 bin 912 ölüm,

14 Ağustos:246 bin 861 vaka, 5 bin 934 ölüm,

15 Ağustos:248 bin 117 vaka, 5 bin 955 ölüm,

16 Ağustos:249 bin 309 vaka, 5 bin 974 ölüm,

17 Ağustos:250 bin 542 vaka, 5 bin 996 ölüm,

18 Ağustos:251 bin 805 vaka, 6 bin 16 ölüm,

19 Ağustos:253 bin 108 vaka, 6 bin 39 ölüm,

20 Ağustos:254 bin 520 vaka, 6 bin 58 ölüm,

21 Ağustos:255 bin 723 vaka, 6 bin 80 ölüm,

22 Ağustos:257 bin 32 vaka, 6 bin 102 ölüm,

23 Ağustos:258 bin 249 vaka, 6 bin 121 ölüm,

24 Ağustos:259 bin 692 vaka, 6 bin 139 ölüm,

25 Ağustos:261 bin 194 vaka, 6 bin 163 ölüm,

26 Ağustos:262 bin 507 vaka, 6 bin 183 ölüm,

27 Ağustos:263 bin 998 vaka, 6 bin 209 ölüm,

28 Ağustos:265 bin 515 vaka, 6 bin 245 ölüm,

29 Ağustos:267 bin 64 vaka, 6 bin 284 ölüm,

30 Ağsutos:268 bin 546 vaka, 6 bin 326 ölüm,

31 Ağustos:270 bin 133 vaka, 6 bin 370 ölüm,

1 Eylül: 271 bin 705 vaka, 6 bin 417 ölüm,

2 Eylül: 273 bin 301 vaka, 6 bin 462 ölüm,

3 Eylül: 274 bin 943 vaka, 6 bin 511 ölüm,

4 Eylül: 276 bin 555 vaka, 6 bin 564 ölüm,

5 Eylül: 278 bin 228 vaka, 6 bin 620 ölüm,

6 Eylül: 279 bin 806 vaka, 6 bin 673 ölüm,

7 Eylül: 281 bin 509 vaka, 6 bin 730 ölüm,

8 Eylül: 283 bin 270 vaka, 6 bin 782 ölüm,

9 Eylül: 284 bin 943 vaka, 6 bin 837 ölüm,

10 Eylül: 286 bin 455 vaka, 6 bin 895 ölüm,

11 Eylül: 288 bin 126 vaka, 6 bin 951 ölüm,

12 Eylül: 289 bin 635 vaka, 6 bin 999 ölüm,

13 Eylül: 291 bin 162 vaka, 7 bin 56 ölüm,

14 Eylül: 292 bin 878 vaka, 7 bin 119 ölüm,

15 Eylül: 294 bin 620 vaka, 7 bin 186 ölüm,

16 Eylül: 296 bin 391 vaka, 7 bin 249 ölüm,

17 Eylül: 298 bin 039 vaka, 7 bin 315 ölüm,

18 Eylül: 299 bin 810 vaka, 7 bin 377 ölüm,

19 Eylül: 301 bin 348 vaka, 7 bin 455 ölüm,

20 Eylül: 302 bin 867 vaka, 5 bin 506 ölüm,