''Ölümün Nefesi''ne ceza yağdı !

Antalya’da pompalı tüfekle öldürüldükten sonra cesedi kuyuda iki kez yakılan Hulusi Gelişken’i (25) cinayet romanı ’Ölümün Nefesi’nde anlatıldığı gibi öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığa ceza yağdı.



Antalya’nın Kepez ilçesinde 23 Haziran 2016da ormanlık alanda başından vurulduktan sonra yakıldığı belirlenen bir erkeğe ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin, Hulusi Gelişken’e ait olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma sonucu İ.C., M.K. ve M.C. tutuklandı. Cinayetin, C.'nin yazdığı Ölümün Nefesi adlı romandan esinlenilerek işlendiği iddia edildi. M.C., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar İ.C., M.K., Ölümün Nefesi adlı romanın yazarı tutuksuz sanık M.C., öldürülen Gelişken ile sanık yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Savcı Cem Sağdıç, sanık C. ve K.'ın kasten nitelikli öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanıklardan C. ve K.'ın nitelikli yağma ve banka ve kredi kartını kötüye kullanma suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarını, tutuksuz sanık M.C.'nin ise banka ve kredi kartını kötüye kullanma suçundan cezalandırılmasını istedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Son sözleri sorulan sanıklardan İ.C., kimseyi öldürmediğini, kendisine iftira atıldığını söyledi. M.K. ise İ.C.'in önceleri kendisini suça ortak edilmekle tehdit ettiğini, bu nedenle gerçeği söylemediğini belirterek, yanlış arkadaş kurbanı olduğunu ifade etti. M.C. ise suçsuz olduğunu belirterek, beraatını istedi.

İ.C.'e ’tasarlayarak insan öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası veren mahkeme heyeti, C.'e ayrıca banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamaktan 5 yıl ceza verdi. Mahkeme ilaveten de nitelikli yağma suçundan İ.C.'i 12 yıl hapse mahkum etti.

YAZARA DA CEZA

Mahkeme, M.K.'a ise tasarlayarak insan öldürmekten ömür boyu hapis cezası verdi. K. ayrıca, banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamaktan 4 yıl 2 ay, nitelikli yağma suçundan da 10 yıl hapis cezası aldı.

M.C. ise banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamaktan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.