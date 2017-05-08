OMO Minik Kalpler'e destek oluyor

OMO, aynı zamanda projenin bilinirliğinin artırılması amacıyla İçerde dizisiyle 8 Mayıs bölümünde senaryoda da yer alarak ortak bir çalışma gerçekleştiriyor. OMO, 23 Nisan’dan 14 Mayıs Anneler Günü akşamına kadar #anıbiriktir etiketiyle yapılacak her bir fotoğraf paylaşımını bu anlamlı sosyal sorumluluk projesi için ilave bağışa dönüştürüyor.

İçerde dizisinde ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Mert karakteri aracılığıyla herkesi 23 Nisan'dan itibaren 5145'e SMS göndererek bağışta bulunmaya çağıran OMO, aynı zamanda dizinin izleyicilerini 8 Mayıs akşamı Show TV ekranlarında yayınlanacak bölüm boyunca sosyal medyada #anıbiriktir etiketiyle fotoğraflarını paylaşmaya davet ediyor. OMO 14 Mayıs akşamına kadar devam edecek kampanyasıyla hem destek bekleyen binlerce çocuğu yarınlara hazırlayacak projenin daha fazla insana duyurulmasını amaçlıyor hem de Instagram ve Twitter'da #anıbiriktir etiketiyle paylaşılan her fotoğrafı proje için bağışa dönüştürüyor. OMO ayrıca #anıbiriktir etiketiyle paylaşılan tüm fotoğrafları bu yılki kampanyasına özel olarak hazırlanan bir mikrositede topluyor.

“Kirlenmek Güzeldir” felsefesiyle 10 yılı aşkın süredir çocuk gelişimi alanında anne ve babalara ilham vermeye odaklanan OMO, çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişiminde özgürce hareket etmenin, keşfetmenin ve deneyimlemenin büyük rol oynadığına inanıyor. OMO, sağlıklı ve özgüvenli bireyler yetiştirmeleri için ailelere destek olmak amacıyla yıllardır uzmanlarla bu konuda işbirliği ve araştırmalar gerçekleştiriyor. OMO, son kampanyası #anıbiriktir ile de zaman hızla geçerken geriye kalanın, birlikte geçirilen anlardan kalan anılar olacağını vurguluyor ve aileleri çocuklarıyla daha fazla anı biriktirmeye davet ediyor.