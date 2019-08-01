Önüne geleni döven kick boksçu Cesur Turgay'a tepki yağıyor

'Yüreğin Kadar' adlı televizyon programına katılarak ünlü olan Cesur Turgay'ın son icraatlari tepkilere neden oldu.

2016 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 kişiyi hastanelik ettiği iddia edilen Cesur Turgay'ın yeni görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Trafikte tartıştığı insanları araçlarında ya da indirerek döven ve bu anları YouTube kanalında paylaşan Cesur Turgay'ın bu paylaşımları tepki topladı.

TÜM VİDEOLARI SİLDİ

İnsanları dövüp video çektiren ve o anları internette paylaşan Cesur Turgay, son paylaştığı tartıştığı tır şoförüne hiç beklemediği bir anda yumruk atarak yere düşürdü ve bu anları videoya çketirdi. Ancak gelen tepkiler sonrası YouTube hesabındaki tüm videoları kaldırdı.



İnsanları dövüp, videolarını çektiren ve herkesin görebileceği şekilde sosyal medya hesabından paylaşan Cesur Turgay hakkında bugüne kadar hiçbir yasal işlem yapılmadı.