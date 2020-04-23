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  3. 23 Nisan 2020 16:19

Ordu'da karantina sayısı 1'e düştü

Ordu’da daha önce 4 olan karantinalı mahalle sayısı alınan tedbirler sonucu 1’e düştü.Korgan ilçesindeki iki binada karantina hala sürüyor.

Ordu'da karantina sayısı 1'e düştü
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Ordu’da Kabataş ilçesinde 1, Perşembe ilçesinde 2, Korgan’da iki bina olmak üzere 4 olan karantinalı alan sayısı, son olarak Perşembe ilçesi Hacılar Mahallesi'nde 14 günden bu yana uygulanan karantinanın kaldırılmasıyla 1’e düştü.

Yaşanan korona virüs salgınının biran önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla Perşembe ilçesi Hacılar Mahallesi için konulan karantina kaldırıldı.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yaşanan korona virüs salgınının biran önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla Perşembe ilçesi Hacılar Mahallesi için 6 Nisan tarihinde konulan karantinanın üzerinden 14 günden fazla süre geçmesi nedeniyle kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Ordu’da halen Korgan ilçesinde iki binanın karantinası sürüyor.

İHA

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