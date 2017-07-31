Organize suç örgütü lideri tutuklandı

Organize suç örgütü elebaşı ve "Ankara'nın uyuşturucu baronu" olarak nitelendirilen Kadir İnan tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye getirilen İnan, soruşturma savcısınca tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcı, İnan'a yardım ettiği iddia edilen 3 şüpheliyi ise serbest bıraktı ancak sulh ceza hakimliğinden bu kişiler hakkında adli kontrol talep etti.

İnan, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı. Hakimlik, diğer şüphelilere ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirdi.

"Ankara'nın uyuşturucu baronu" olarak nitelendirilen İnan'ın, uyuşturucu suçlarının yanı sıra suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yaralama, tehdit, darp ve ruhsatsız silah taşıma gibi 14 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Cezaevi firarisi olan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen İnan, 2 gün önce Ankaraİstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından beraberindeki 3 kişi ile İzmir'deki alışveriş merkezine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak uçakla Ankara'ya getirilmişti.