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  3. 31 Temmuz 2017 17:18

Organize suç örgütü lideri tutuklandı

Organize suç örgütü elebaşı ve "Ankara'nın uyuşturucu baronu" olarak nitelendirilen Kadir İnan tutuklandı.

Organize suç örgütü lideri tutuklandı
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Organize suç örgütü elebaşı ve "Ankara'nın uyuşturucu  baronu" olarak nitelendirilen Kadir İnan tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye getirilen İnan, soruşturma savcısınca tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk  edildi. Savcı, İnan'a yardım ettiği iddia edilen 3 şüpheliyi ise serbest bıraktı  ancak sulh ceza hakimliğinden bu kişiler hakkında adli kontrol talep etti.

İnan, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı.  Hakimlik, diğer şüphelilere ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme  şartı getirdi.

"Ankara'nın uyuşturucu baronu" olarak nitelendirilen İnan'ın, uyuşturucu suçlarının yanı sıra suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yaralama,  tehdit, darp ve ruhsatsız silah taşıma gibi 14 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Cezaevi firarisi olan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği  belirlenen İnan, 2 gün önce Ankaraİstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından  beraberindeki 3 kişi ile İzmir'deki alışveriş merkezine düzenlenen operasyonla  gözaltına alınarak uçakla Ankara'ya getirilmişti.

AA

organize suç , uyuşturucu , baron , kadir inan
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