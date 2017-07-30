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  3. 30 Temmuz 2017 15:06

Otomobil plaja daldı !

Yokuş aşağı inerken aracın freni patlayan otomobil plaja daldı.

Otomobil plaja daldı !
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Yokuş aşağı inen aracın freni patlayınca önce bir başka araca çarptı, ardından demir korkuluğu yıkıp plaja düştü. Ters dönen araçtan sürücü yara almadan çıktı. Şans eseri plajda bulunan kimse de yaralanmadı.

Yalova'nın tatil merkezlerinden Çınarcık İlçesi'ne bağlı Esenköy Beldesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil plaja girdi.

74 yaşındaki sürücü kazayı yara almadan atlatırken, şans eseri plajda bulunanlardan yaralanan olmadı.

Kanarya Evleri Mahallesi'nden yokuş aşağı inen Vahit Karabulun yönetimindeki otomobilin freni patladı. 34 KT 2328 plakalı araç, bir otomobile çarptıktan sonra koruma demirini yıktığı plaja girerken çöp konteynerine de çarparak ters döndü.

plaj , fren , otomobil
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