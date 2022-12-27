Özel ambulansta binlerce kaçak ilaç yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin özel ambulansta yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 200 ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, gümrük kaçağı ilaçların piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Polis, ilaçların şirkete ait özel ambulansla piyasaya dağıtıldığını belirledi. Takibe alınan M.K.'nin kullandığı ambulans, Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durdurulup arandı. Ambulansta çeşitli markalarda toplam 3 bin 200 kaçak ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan ambulans şoförü M.K. ile araçta bulunan şirket çalışanı A.B.F., ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Polis, şirket müdürü S.Y. ve eşi M.Y. hakkındaki soruşturmayı sürdürüyor.

DHA