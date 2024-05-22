Özgür Özel: Dünya ülkeleri Filistin'i tanımaya çağırıyorum

CHP lideri Özel, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıma kararlarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, dünya ülkelerine de çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İspanya'nın, Norveç'in ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki kararlılıklarını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Özgür Özel, resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

''İspanya'nın, Norveç'in ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki kararlılıklarını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Dünya ülkelerini Gazze'de devam eden insanlık dışı duruma karşı ses yükseltmeye ve Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum.''