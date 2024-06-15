  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Güncelleme:

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 2 kilometre olarak kaydedildi. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem kahramanmaraş kahramanmaraş'ta deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deniz Akkaya'nın kızı babasına teslim edidi Deniz Akkaya'nın kızı babasına teslim edidi İğrenç müsilaj geri döndü: Tatilcilere deniz keyfi haram İğrenç müsilaj geri döndü: Tatilcilere deniz keyfi haram Cumhur İttifakı'nda ipler gerildi Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Cumhur'un İlkeleri'' yayınlandı Cumhur İttifakı'nda ipler gerildi Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Cumhur'un İlkeleri'' yayınlandı Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Survivor Sahra ile Damla'nın trafikteki çakarlı şovu böyle bitti Survivor Sahra ile Damla'nın trafikteki çakarlı şovu böyle bitti Süper Lig'in eski golcüsü hayatını kaybetti Süper Lig'in eski golcüsü hayatını kaybetti Köyünden çıkıp geldiği Masterchef’e damgasını vurdu Köyünden çıkıp geldiği Masterchef’e damgasını vurdu Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı
Arzum Onan yeni aşka yelken açtı Arzum Onan yeni aşka yelken açtı Erdoğan ve Bahçeli'den ''dikkat çeken'' bayram mesajı Erdoğan ve Bahçeli'den ''dikkat çeken'' bayram mesajı