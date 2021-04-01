Özgür Özel'den ''Pişman ederim'' diyen Şentop'a cevap

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ''pişman ederim'' sözlerine Özgür Özel'den cevap gecikmedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, muhalefetin oyları ile reddedilen ancak AK Partililerin hukuksuzca yeniden meclise getirdiği önergeye gelen eleştirilere cevap vermiş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yönelik ise ''Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim; pişman ederim'' ifadelerini kullanmıştı.

Özel, Mustafa Şentop'a meclisten cevap verdi.

Özel, '' Meclis Başkanlığı makamı bana tehdit savurma değil adalet dağıtma makamıdır. Beni perişan edecek adam önce kendi durumuna bakacak'' ifadelerini kullandı.