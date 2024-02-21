Pandemide hobi olarak başlamıştı; devlet sanatçısı oldu

Aydın'da 44 yaşındaki bir kişi pandemi zamanında hobi olarak atıl ahşap parçaları ve eşyaları dönüştürerek başladığı hobisi sayesinde "Devlet Sanatçısı" oldu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Mehmet Dizen (44) pandemi nedeniyle 2020 yılında hobi olarak atıl ahşap parçaları ve eşyaları değerlendirerek, el emeği göz nuru eserler etmeye başladı. Eserleriyle dikkati çeken Dizen'e Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Devlet Ahşap Oyma Sanatçısı' unvanı verildi.

Bir süre çocuk giyim üzerine esnaflık yapan evli ve 4 çocuk babası Mehmet Dizen (40) pandemi döneminde evdeki atıl ağaç ve eşyaları yeniden kullanılabilir hale getirmeye başladı. Baba mesleği olan ağaç oyma işini hobi atölyesiyle daha da ileriye taşıdığını belirten Dizen, büyük bölümü duvar süsü ve panolardan oluşan eserlerini ortalama 1 ila 2,5 ay uğraşarak yaptığını söyledi. Aradan geçen 4 yılda eserlerini daha ileriye taşıyan Dizen, geçen yıl devlet sanatçılığı için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık, tarafından Dizen'e Devlet Ahşap Oyma Sanatçısı unvanı verildi.

Babasından gördüğü oyma tekniğini biraz daha geliştirdiğini belirten Mehmet Dizen, "2020 yılında hobi atölyesi olarak bir işyeri açtım. İşim tamamen bu oldu. Bu iş üzerine yoğunlaştım. İşimle ilgili araştırma yaparken, devlet sanatçılığı unvanı olduğunu öğrendim ve geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yaptım. Gerekli eleme ve mülakatlardan sonra da devlet sanatçılığı kartımı aldım. Ahşap oyma, unutulmaya yüz tutmuş bir sanattır. Bu işi yapan çok nadir kişi var. Bakanlığımıza kayıtlı olarak yaptığım bu işte Aydın'da ilk ve tek oldum. Bundan sonra da mesleğimizi birilerine aktarmaya çalışacağız" dedi.

'MESCİDİ AKSA ESERİMİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN YAPTIM'

Dizen, "Yaptığım eserler, kullandığım ağaç ve motife göre ve işçiliğe göre zaman alıyor. Daha çok tablo çalışmayı seviyorum. Mescidi Aksa eserimi de tamamlamak üzereyim. Bu eserimi tamamladığımda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Aydın'a geldiğinde bizzat kendim hediye etmek istiyorum, Bu eseri Cumhurbaşkanımız için yaptım" dedi.

DHA