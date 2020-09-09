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  3. 09 Eylül 2020 15:34

Pano yerleştirmek istedi, elektrik akımına kapılarak yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde pano yerleştirmek için evin çatısına çıkan bir kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Pano yerleştirmek istedi, elektrik akımına kapılarak yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin çatısına çalışma arkadaşlarıyla reklam panosu yerleştirmek amacıyla çıkan 32 yaşındaki Recep E. elinde profil doğrama bulunduğu esnada çalışırken çatının üzerinden geçen enerji nakil hattındaki akıma kapıldı.

Elektrik çarpması sonucu çıktığı yükseklikten de çatıya düşerek yaralanan şahıs, adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis, çatıda incelemelerde bulundu.

 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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