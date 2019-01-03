Pazar filesine talep arttı

Alışveriş verilerini inceleyen e-ticaret platformu Hepsiburada, pazar filesine olan talebin aralık ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 154 arttığını açıkladı.



Plastik poşetlerde ücret uygulaması 1 Ocak’ta başladı. Yasaya göre plastik poşetler bundan sonra 25 kuruşluk fiyatla tüketicilere satılacak. Ücretsiz poşet veren işletmelere ise cezai işlem uygulanacak. Alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, pazar filesine talebin aralık ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 154 arttığını duyurdu. Araştırmaya göre, en çok talep İstanbul´dan gelirken onu sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Balıkesir takip etti.

ALTERNATİF OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Pazar filesi, meyve ve sebzenin yanı sıra marketten alınan paketli gıdaların taşınmasında da naylon poşet yerine çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

BÜTÇEYİ KORUYOR

1 Ocak 2019 tarihi itibariyle, plastik poşetler süpermarket ve marketlerde ücretli olarak satılmaya başlandı. Yapılan alışverişlerde her defasında plastik poşetlere ekstra ödeme yapmak yerine, taşıması ve depolaması oldukça pratik olan pazar filelerini kullanmak aile bütçesinde de katkıda bulunuyor.

TALEP ARTTI

Pazar filesi üretimi yapan Necati Sarıkaya sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde pazar filelerine olağanüstü bir talep olduğunu söylemişti. Plastik poşetlerin yasaklanmasının ardından telefonlarının kilitlenme noktasına geldiğini belirten Sarıkaya, “Talepler ticaret odası, esnaf odası gibi birliklerden, AVM'lerden ve belediye ve muhtar adaylarından geliyor. Seçim yaklaştığı için belediye ve muhtar adayları pazar filelerini eşantiyon olarak dağıtmak için istiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Çok geniş esnaf kitlelerinden de talep aldıklarını söyleyen Sarıkaya, “Biz bir senedir bu işi yapıyoruz. Türkiye'deki üretimin ihtiyacı karşılaması mümkün değil. Benden 2-4 TL'ye çıkıyor. Alıcıya satarken herkes kendi fiyatını belirliyor” ifadelerini kullanmıştı.