Piknik masasına gelen ayıyı tabure ile kovaladı

Bitlis’in Tatvan ilçendeki Nemrut Krater Gölü'nde piknik yapan vatandaşların yanına gelen boz ayı tabure ile kovalandı.

Tavırları ve şirinlikleri ile adeta Nemrut Krater Gölü’nün maskotları haline gelen yavru ve anne ayılar, gezi ve piknik amaçlı krater gölüne gelen vatandaşlara sürpriz ziyaretler yapmaya devam ediyor. Krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan boz ayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor.

Sofralarına konuk olmaya çalışan ayıları korkutarak kaçırmaya çalışan piknikçilerin bu halleri gülümsetirken, ayılara zarar vermemeleri ise örnek bir davranış oldu.



Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Dr. Öğretim Üyesi ve aynı zamanda doğa gözlemciliği yapan Cihan Ö., yılın bu mevsiminde havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken ayıların zaman zaman piknikçilere konuk olabileceklerini belirtti. Ö., “Bölgede uzun yıllardan beri doğa ve uzay gözlemleri yapmaktayız. Gözlemlerimizi doğa alanlarını koruma farkındalığında da değerlendirmekteyiz. Ayılar da bölgedeki doğal yaşamın önemli bir parçasıdır. İstemeden de olsa yer yer insanlarla karşı karşıya gelme durumları olabilmektedir” dedi.

Cihan Ö., bölgedeki ayıların pek çok vahşi canlıda olduğu gibi tabiatları gereği güçlü bir koku alma duyusuna sahip olduğunu söyleyerek, “Havaların soğuması ile ayıların besin kaynakları bu bölgede azalabilmektedir. Özellikle doğal alanlarda piknikçilerin pişirdiği etin yaydığı keskin koku insanlar için tehdit oluşturabilecek canlıları bölgeye çekebilmektedir. Kış öncesi yağ depolaması gereken ayıların besin arayışı ve insanlarla mücadelesi saldırı ile sonuçlanabilir. Videolarda da görüldüğü üzere oldukça iri olan bu canlılar, besine ulaşmada zorluk yaşadığında ve besine ulaşması engellendiği durumda saldırıya geçmeleri muhtelemldir. Yıllarca bu bölgede yaptığımız gözlemlerde hayvanların bedenlerine dair kulak, ağız hareketi ve vücut duruşu gibi bazı göstergeler bize saldırı ihtimaline dair ipuçları vermektedir. Bölgede saldırı ile sonuçlanan karelerle de karşılaştık. İnsanlarımızın kendilerini korumak için hayvanı uzaklaştırmaya çalışması, hayvana zarar vermeme niyetiyle olsa da hayvan bu durumu muhtemelen kendisi ve besini için tehdit olarak algılayacaktır. Zaten ifadelerinden de bu durum anlaşılmaktadır. Oldukça iri cüsseli olan bu canlının saldırısı da çok tahrip edici olabilir. Bu açıdan doğal alanlarda piknik yapan insanların dikkatli olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.