Piyanistten şoke eden sözler: Oynamayan korona olsun inşallah

Konunun haberlere yansıması ve vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis hem piyaniste, hem de düğün sahibine ceza kesti.

Kemalpaşa Mahallesi İskender Sokak’ta bir düğün merasiminde yaklaşık 30 kişi halay çekerken, halay öncesinde piyanistin, “Hadi herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah” dediği öğrenildi. Düğüne katılan bazılarının şikayet etmesi ve konunun haberlere yansımasının ardından harekete geçen İnegöl emniyeti, hem düğün sahibine, hem de piyaniste ayrı ayrı 3 bin 180 TL idarî para cezası kesti.