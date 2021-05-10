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PKK'nın 4 odalı, çelik kapılı mağarası bulundu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası da bulunan mağarada havan mühimmatı ve EYP'ler ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit edildi. 4 odası olan ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası olduğu da belirlendi.

Mağara içerisinde yapılan aramada;

⁃ 10 adet 81 ve 100 mm’lik havan mühimmatı,

⁃ 9 adet basma düzenekli EYP ele geçirildi.

Tespit edilen mağara tahrip edilirken ele geçen mühimmat ve EYP’ler de METİ timimiz tarafından imha edildi.''

Etiketler kuzey ırak pençe-yıldırım
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