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PKK'YA AĞIR DARBE ! KUZEY IRAK'TA 15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
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  3. 10 Temmuz 2019 09:04

PKK'ya ağır darbe ! Kuzey Irak'ta 15 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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