PKK'ya darbe üstüne darbe! 4 hain etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütüne darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Ansızın vurmaya devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!'' ifadelerine yer verildi.