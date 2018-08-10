15 Temmuz gazisinden AK Partili isme tepki

15 Temmuz Gazisi Yahya Tezgelen kişisel twitter hesabından, Ahmet Hamdi Çamlı ile görüşmek istediğini belirtti. AK Partili Çamlı, Tezgelen'in bu isteğine "iyi de kardeşim medyadan mı konuşacağız, her yerde bize ulaşabileceğin kanallar, bilgiler var. Bu şekilde medya üzerinden mi konuşalım? Başka maksadın mı var? Anlamadım" cevabını verdi.

AK Partili Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Erdoğan’ın şoförü” diye tanınıyor. Çamlı, aslında hiçbir zaman Erdoğan’ın resmi şoförü olmadı. Ancak, “Reis” dediği Başbakan Tayyip Erdoğan’la çıktıkları siyasi yolculukta ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günlerde, tehdit aldığı dönemlerde de direksiyon başında o vardı. Çamlı, Erdoğan’ın yanı sıra, merhum Necmettin Erbakan’ın da gönüllü şoförlüğünü yapmıştı.

AK PARTİLİ VEKİLDEN 15 TEMMUZ GAZİSİ'NE: TANTANA YAPMA

Tezgelen, Çamlı'nın bu cevabından sonra günlerdir kendisine ulaşmaya çalıştığını belirtip, "başka ne gibi maksadım olabilir" dedi. Çamlı, 15 Temmuz Gazisi'ne "bize herkes ulaşabilirken, senin ulaşamaman manidar" şeklinde yanıt verdi. Devamında Çamlı, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmadan kısa bir videosunu paylaştı. Videoda Çamlı'nın"tantana yapmayın" dediği görüldü.

15 TEMMUZ GAZİSİ'NDEN AK PARTİLİ VEKİLE: OYUMU DA KANIMI DA HELAL ETMİYORUM

15 Temmuz Gazisi, Çamlı'nın "tantana yapmayın" ifadelerini kullandığı videoyu paylaşmasından sonra, "Bir damla kanımı sana helal etmiyorum. Bu yaptığın şeyin adını koyamadım ama bunu izleyip de sana tepki göstermeyen kimseye hakkımı helal etmiyorum. Verdiğim oyu da helal etmiyorum" diye cevap verdi.

Tezgelen, İstanbul Milletvekili olan Çamlı'ya derdini anlatmak için ulaşmaya çalıştığını belirterek, "bu kadar sorun olacağını bilseydim asla yazmazdım, Recep Tayyip Erdoğan'ın 'şehitlere, gazilere yapılmış olanı bana yapılmış sayarım' sözüne güvenerek yazdım" ifadelerini kullandı.