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  4. 29 Ocak 2021 22:19

3 vekilin istifası sonrası Akşener'den dikkat çeken paylaşım

CHP'de 3 vekilin istifa etmesinden sonra Meral Akşener sosyal medya hesabından "Suni değil gerçek gündemle ile ilgileniyorum" diyerek bir açıklama yaptı.

3 vekilin istifası sonrası Akşener'den dikkat çeken paylaşım
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 milletvekilinin CHP'den istifa etmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Meral Akşener, "Siyasi kaygılarla değil, EYT'li kardeşlerimizin bitmek bilmeyen çilesiyle... #SuniDeğilGerçekGündem ile ilgileniyorum. İlgilenmeye de devam edeceğim." dedi. 

Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel TBMM'de yaptıkları basın toplantısında CHP'den istifa ettiklerini açıklamıştı.

Meral Akşener'in paylaşımı şöyle oldu:

Siyasilerin birbirlerine söylediği sözlerle değil, milletimizin sözüyle...

Şahsi hesaplarla değil, memleketimizin hesabıyla...

Siyasi kaygılarla değil, EYT'li kardeşlerimizin bitmek bilmeyen çilesiyle...

#SuniDeğilGerçekGündem ile ilgileniyorum. İlgilenmeye de devam edeceğim.

Gerçek Gündem

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