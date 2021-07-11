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''4 savcı uyuşturucu ve tarihi eser satıyor''

''4 savcı uyuşturucu ve tarihi eser satıyor''

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Van’da 4 savcının ele geçirilen uyuşturucu ve tarihi eserleri alıp satmaya başladığını öne sürdü.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Van'da 4 savcının yakaladıkları uyuşturucuları ve tarihi eserleri sattığını iddia etti. Antmen yaptığı paylaşımda, savcıların kurduğu uyuşturucu şebekesinin, suç örgütlerinin ihbarı sonucu ortaya çıktığını da ileri sürdü.

 Antmen, "İddiaya göre Van'da 4 savcı, yakalanan uyuşturucuları ve tarihi eserleri alıp satmaya başlamış. Savcıların kurduğu bu uyuşturucu şebekesi ise suç örgütlerinin ihbarı sonucu ortaya çıkmış! Netflix'e bunu konu diye yazsan senaristlere 'O kadar da abartma,böyle şey mi olur?' derler!" ifadelerini kullandı.

Etiketler Alpay Antmen savcı ağrı uyuşturucu tarihi eser
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