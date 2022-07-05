4 yıl sonra bir ilk: Erdoğan İran'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıl aradan sonra 19 Temmuz'da İran'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl sonra İran’a resmi ziyarette bulunacak. Günübirlik olarak gerçekleştirilecek olan ziyarette çeşitli konuların görüşüleceği belirtildi.

TGRTHaber'in haberine göre görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniliyor.

Cumhurbaşkanı en son, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'le üçlü zirve gerçekleştirmek için 7 Eylül 2018'de İran'a gitmişti.