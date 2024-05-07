7 yıl sonra bir ilk: Bahçeli ile Özel bir araya geldi

CHP lideri Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 40 dakika sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grubu'nu ziyaret ederek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Görüşmenin baş başa olması talebinin Bahçeli’den geldiği öğrenildi. Özel, Bahçeli’ye tesbih ve mesir macunu hediye etti, Bahçeli de tabak hediye etti.

CHP lideri Özgür Özel ve Bahçeli'nin TBMM'deki görüşmesi yaklaşık 40 dakikanın ardından sonra erdi.

Görüşme sonrası ortak bir açıklama olmadı. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Açıklamayı Genel Başkan Özel yapacak" dedi.

Özel’e Bahçeli’nin makam odasının kapısına kadar CHP Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ile bazı CHP milletvekilleri eşlik etti. Bahçeli, Özel’i karşılarken yanında Meclis Başkanvekili Celal Adan, Meclis İdare Amiri Sermet Atay ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay vardı.

Genel Başkanlar düzeyinde en son ikili görüşme 2017 yılında yapılmıştı.





ÖZEL GEÇEN HAFTA DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Ankara bir süredir, kritik görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

Özel, geçtiğimiz hafta perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

Erdoğan'ın da CHP'ye iade-i ziyarette bulunacağı bildirilmişti.