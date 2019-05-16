7 YSK üyesi hakkında suç duyurusu !

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden sonra İstanbul seçimlerinin iptaline yönelik talebi değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin sandık kurulu üyeleri ile ilgili itirazları doğrultusunda sadece İBB seçiminin iptal ederek, 23 Haziran'da yapılmasına karar vermişti.

Eski CHP Konya Milletvekili ve avukat Atilla Kart, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine “evet” oyu veren 7 YSK üyesi hakkında Danıştay ve Yargıtay’a suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Kart, “YSK’nın 7 üyesi hakkında, mesleğin onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni yok eden, görevini doğru ve tarafsız yapmadığı kanısını yaratan işlem ve ilişkilerinden dolayı, tarafımızdan Yargıtay ve Danıştay’a suç duyurusu yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kart, açıklamasının devamında, "7 üye hakkında; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 68/a,b,c maddeleri uyarınca, meslekten çıkarma cezasının uygulanması ve adli sürecin başlatılması talebinde bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunulur'' dedi.