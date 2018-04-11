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ABD-RUSYA GERİLİMİNE ANKARA'DAN İLK TEPKİ
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  4. 11 Nisan 2018 15:25

ABD-Rusya gerilimine Ankara'dan ilk tepki

ABD ile Rusya arasında yaşanan gerilime Türkiye'den tepki geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ''Sorunlar askeri yöntemle çözülemez'' dedi.

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