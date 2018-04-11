Trump resmen ilan eti: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Trump, "Hazır ol Rusya, füzeler gelecek" dedi.

Trump Rusya'ya yönelik mesajında şunları belirtti:

"Rusya, Suriye'ye atılacak olası füzeleri vuracağını söylüyor. Hazır ol Rusya çünkü yeni, nazik ve akıllı füzeler gelecek. Halkını gazla öldüren ve bundan da zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın."

TRUMP'TAN İKİNCİ TWEET

Trump 40 dakika sonra bir tweet daha atıp, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil en kötü seviyede. Bunun için neden yok. Rusya'nın ekonomisine yardım etmemiz için bize ihtiyacı var, bu çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanmayı durdurun" ifadesini kullandı.

RUSYA'DAN CEVAP

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Akıllı füzeler meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru fırlatılmalı" açıklaması yaptı.

"EĞER AMERİKALILAR ATEŞLERSE FÜZELER DÜŞÜRÜLECEK"

Bugün Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Suriye'ye ateş edilen herhangi bir ABD füzesinin vurulacağını açıklamıştı. Alexander Zasypkin, Hizbullah'a yakın El Manar televizyonuna yaptığı açıklamada "Eğer Amerikalılar bir füze ateşlerse füzeler düşürülecek" ifadelerini kullandı. İngiliz basınının haberine göre ise İki Rus milletvekili, Amerikan ordusunun Suriye'yi vurması halinde buna askeri bir karşılık verilmesi için Kremlin'e çağrı yapmıştı.

TRUMP ESAD'A YANIT SÖZÜ VERMİŞTİ

Rusya ve ABD, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma için getirdikleri ayrı önerileri karşılıklı olarak engellediler.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının sorumlusunun belirlenmesinden sonra hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söylemişti.

SAVAŞ ÇANLARI ÇALIYOR

İngiliz The Telegraph gazetesinden Alec Luhn, Ben Riley-Smith ve Raf Sanchez imzalı haberde, ABD'nin Suriye'ye kimyasal saldırı iddiaları nedeniyle saldırı düzenlemesi ihtimali masadayken Rusya'nın Salı akşamı askeri tatbikat yaptığı da kaydediliyor.

BBC Türkçe'nin aktardığı haberde, Rusya Savunma Bakanlığı'nın "alçaktan uçan uzun menzilli kruz füzelerini tespit etmek ve yok etmek için askeri tatbikat" yaptığını açıkladığı bilgisi yer aldı. Habere göre iki Rus milletvekili, Amerikan ordusunun Suriye'yi vurması halinde buna askeri bir karşılık verilmesi için Kremlin'e çağrı yaptı.

Daha önce Rusya'nın paraşüt birliğinde albay olarak görev yapan Frants Klintsevich, ABD'nin Suriye açıklarında bekleyen savaş gemisinden füze atılması halinde, "Rusya bu Tomahawk füzelerini vurarak düşürmeli" dedi. Parlamento Savunma Komitesi'nin başındaki Vladimir Shamanov ise, Moskova'nın Suriye'deki "yasa dışı eylemlere" yanıt vereceğini söyleyerek, "gerekirse askeri önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.

'ESAD KAÇTI' İDDİASI YALANLANDI

Ortadoğu'da bazı yayın organlarında Esad ve ailesinin İran'a kaçtığı iddia edildi. Rejim sözcüleri bu iddiayı yalanladı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Suriye’den kaçtığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ortadoğu’nun bazı basın yayın organları, başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin Suriye’yi vurma tehdidinin ardından Esad ve ailesinin İran’a tahliye edildiğini ileri sürmüştü. Sputnik’teki haberde bu iddialara yanıt veren bir kaynak, “Esad ve ailesi halen Suriye’deler. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor” dedi.

İSRAİL: İRAN SALDIRIRSA ESAD'I DEVİRİRİZ

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesine konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, İsraiil'in Suriye'ye saldırmasının ardından İran'ın İsrail'e karşı eyleme girişmesi durumunda, 'Esad'ı devireceklerini' açıkladı.

İsmi açıklanmayan yetkili, İranlıların Suriye'den İsrail'e saldırması durumunda Suriye'de Beşar Esad rejiminin bu olaydan 'en büyük zararı görecek' kesim olduğunu aktardı. Yetkili, "Eğer İranlılar Suriye bölgesinden İsrail'e ve onun çıkarlarına saldırırsa, Esad rejimi ve Esad'ın kendisi haritadan silenecek" ifadesini kullandı.



KREMLİN SÖZCÜSÜ: BÖLGEYİ DAHA DA İSTİKRARSIZLAŞTIRMAKTAN KAÇINMALILAR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Duma'daki kimyasal saldırı sonrası Suriye’deki durum ile ilgili, tüm tarafların bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınacağını ümit ettiğini söyledi.

Peskov, basına yaptığı açıklamada, “Tüm tarafların, bölgede zaten kırılgan olan durumu daha büyük ölçüde istikrarsızlaştırabilecek, provoke edilmiş herhangi bir adım atmaktan kaçınacağını ümit ediyorum.” dedi. Peskov, Duma’daki kimyasal saldırı ile ilgili soruşturma konusunda tarafsız bir incelemeden yana olduklarını vurguladı.

RUSYA'NIN LÜBNAN BÜYÜKELÇİSİ: ABD FÜZE ATEŞLERSE DÜŞÜRÜRÜZ

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Suriye'ye ateş edilen herhangi bir ABD füzesinin vurulacağını açıkladı.

Alexander Zasypkin, Hizbullah'a yakın El Manar televizyonuna yaptığı açıklamada "Eğer Amerikalılar bir füze ateşlerse füzeler düşürülecek" ifadelerini kullandı.

'TRUMP CUMHURİYETÇİLERDEN BASKI ALTINDA'

ABD Başkanı Donald Trump'ın da Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddialarına askeri bir yanıt verilmesi için Cumhuriyetçi senatörlerin baskısı altında olduğu belirtiliyor.

Güney Carolina eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Lindsey Graham, Trump'ın Suriye'ye askeri bir yanıt vermemesinin "başkanlık döneminin en büyük hatası" olacağını söylediği kaydediliyor. Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'yı kontrolü altında tutan silahlı örgütler ve bunlara yakın yardım kuruluşları, Cumartesi akşamı ordunun Duma'ya kimyasal saldırı düzenlediğini ve en az 70 kişinin ölümüne yol açtığını iddia etmişti.

Duma ilçesi, Doğu Guta'da silahlı muhalif örgütlerin elindeki son yer. Bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı, ancak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), iddiaları araştırmak üzere bölgeye bir heyet gönderme kararı aldı.



Suriye hükümeti iddiaların doğru olmadığını söylüyor.

Trump ise Suriye'ye, 'kısa sürede etkili bir yanıt' verileceğini söylemişti.

Rusya, ABD'nin kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunduğu tasarıyı veto ederek, bu tasarıyı 'Suriye'ye karşı müdahale için bahane olarak kullanmakla' suçlamıştı.

Bir Kremlin sözcüsü Salı günü, Rusya'nın Suriye krizinin görüşmelerle çözmeye devam edeceğini söyledi.

Haberde analistlerin, Rusya'nın S-400 füze savunma sistemi ile ABD'nin Tomahawk füzelerini durdurabileceğine şüpheyle yaklaştığı da belirtiliyor.