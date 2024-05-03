Elektriğe zam yolda: Ekonomist Hakan Kara tarih verdi

Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, TÜFE ile elektrik fiyatlarının karşılaştırıldığı grafiği paylaşarak, ''Elektriğe ciddi zam kapıda'' dedi.

Türkiye’de yıllık tüketici enflasyonu başta hizmet fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselişini sürdürdü. Nisanda yıllık enflasyon 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, yıllık çekirdek enflasyonda ise yeni rekor kaydedildi.

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) ile elektrik fiyatları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir grafik paylaştı.

Prof. Dr. Hakan, "Elektriğe ciddi zam geleceğini" belirtirken, zam tarihi olarak ise Temmuz-Ağustos aylarını işaret etti.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Kara’nın paylaştığı grafiğe göre elektrik fiyatları 2023’ün ilk dört ayında yatay seyrederken, TÜFE’de yukarı yönlü artış dikkat çekiyor.

Elektriğe ciddi zam kapıda. Muhtemelen Temmuz-Ağustos'ta yapılır. pic.twitter.com/mR1brUv6XS — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 3, 2024

"FATURALAR 150-170 LİRA FAZLA GELECEK"

Öte yandan dün doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu şöyle konuştu:

“Geçen yıl başlayan ve 1 Mayıs itibariyle sone eren doğalgaz indiriminin ardından faturalar yaklaşık 150-170 lira daha fazla gelecek. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarının aslında seçim öncesi arttırılması gerekiyordu. BOTAŞ’ın tahminen 20 milyar dolar civarında borcu var. Yılın ilk dört ayında ise indirim nedeniyle tahminen 2-4 milyar dolar zarar etti. Seçimler sebebiyle indirim yapıldı ve uzatıldı. Emekli ve memur maaşlarına yansıyacak olan yılın ilk 6 ayındaki enflasyonu arttırmamak için bu zamlar yapılmadı. Temmuz ile aralık ayı arasında zam yapılacak.”