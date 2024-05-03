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Erdoğan'dan kurmaylarına fırça: ''Tek sorumlu benmişim gibi davranıyorlar''

Erdoğan'dan kurmaylarına fırça: ''Tek sorumlu benmişim gibi davranıyorlar''
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın yerel seçimler sonrasında AK Partili isimlere hem sitem edip hem tepki gösterdiği ortaya çıktı. Erdoğan'ın seçim sonuçlarını işaret ederek "bazı arkadaşlar tek sorumlu benmişim gibi davranıyor" dediği öğrenildi.

CHP'nin büyük bir zaferle çıkarak uzun yıllar sonra Türkiye'nin birinci partisi olduğu yerel seçim sonuçlarının AK Parti'de yarattığı çalkantı devam ediyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, kimsenin seçim yenilgisi sorumluluğunu almak istememesi üzerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor. Bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var. Ama burada ben tek başıma değildim, hepimiz sorumluyuz. Kongre diyorum, kongreye karşı olanlar bile var aramızda. ‘Ne gerek var kongreye’ deniyor. Bu nedenle, teşhisi doğru koyup tedaviyi iyi yapmamız lazım. Çünkü kimse, bize oy vermek için mecbur değil” dediği öğrenildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramını geçirdiği Marmaris’teki devlet konuk evinde gerçekleştirdiği bazı temasların, AK Parti’nin bundan sonraki yol haritasında etkili olacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın bayram boyunca fikirlerine önem verdiği bazı isimlerle görüşmeler yaptığı, partide geçmişte görev alanlarla da bir araya geldiği belirtiliyor. Bayramdaki bu temasların, AK Parti’deki değişimin sadece kişilerle sınırlı olmayacağı, politikalarında da değişikliğe gidileceğinin göstergesi olarak görülüyor. AK Parti’deki değerlendirmelerde de Erdoğan’ın ‘Bakış açısının değiştiğine’ yönelik yorumlar yapılıyor.

 

 

Etiketler ak parti recep tayyip erdoğan tepki sitem tek sorumlu benmişim gibi
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