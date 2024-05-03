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Bakan Şimşek enflasyonun ne zaman düşeceğini açıkladı

Bakan Şimşek enflasyonun ne zaman düşeceğini açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun mayıs ayında zirve yaptıktan sonra düşmeye başlayacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık bazda yüzde 70'e dayanan enflasyonla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, nisan ayında enflasyonun beklentiler doğrultusunda yüzde 3.18 olarak gerçekleştiğini belirterek, ''Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak.'' dedi.

Şimşek'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti.

Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor.

Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak.

Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz.

Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek."

NİSAN AYI ENFLASYONU YÜZDE 3.18

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyat endeksi verilerini bugün açıkladı. Buna göre; mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 arttığı açıklanan tüketici fiyatları, nisan ayında bir önceki aya göre, yüzde 3,18, bir önceki yılın aralık ayına göre, yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 69,80 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 3,18, yıllık yüzde 69,80 olduğunu açıkladı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, en az fiyat artışı görülen ana harcama grubu yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı olurken; fiyat artışının en yüksek olduğu harcama kalemi yüzde 103,86 ile eğitim masrafları oldu. Bir önceki aya göre ise en az fiyat artışı yüzde 1,03 ile sağlık harcamalarında, en yüksek fiyat artışı da yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütünde oldu.

ÜRETİCİ FİYATLARI AYLIK YÜZDE 3,60 ARTTI

Nisan 2024 döneminde yurt içine üretim yapan üretici fiyatları da bir önceki aya göre, yüzde 3,60, bir önceki yılın aralık ayına göre, yüzde 15,61, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 55,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,83 arttı.

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Etiketler hazine ve maliye bakanı mehmet şimşek enflasyon türk lirası
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