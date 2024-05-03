Enflasyon sonrası Mayıs 2024 kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in Mart 2024 enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte 2024 Mayıs ayı kira zam oranı da belli oldu. Her ne kadar konutta yüzde 25'lik zam sınırı uygulaması devam etse de ticari kirada böyle bir sınır bulunmuyor. İşte 3 Mayıs 2024 itibariyle kira ücretlerinde yapılabilecek maksimum zam oranı....

HABER3COM

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2024 üretici ve tüketici enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2024 Mayıs ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

Buna göre Mayıs 2024 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Mayıs 2024 örnek kira artış hesaplamaları

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 7.000 TL

Zam oranı: yüzde 59,64 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 4.175 TL

Zamlı kira bedeli: 11.175 TL

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Zam oranı: yüzde 59,64 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 5.964 TL

Zamlı kira bedeli: 15.964 TL

Mevcut kira bedeli: 15.000 lira

Zam oranı: yüzde 59,64 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 8.946 TL

Zamlı kira bedeli: 23.946 TL

Mevcut kira bedeli: 20.000 lira

Zam oranı: yüzde 59,64 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 11.928 TL

Zamlı kira bedeli: 31.928 TL

Ev sahipleri yüzde 25'in üzerinde zam yapamayacak

Hatırlanacağı gibi konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, önceki yıl Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa ile birlikte 11 Mayıs 2022 ile 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında yenilenen ve 5 yılı geçmeyen sözleşmelerde, kiralara yüzde 25’in üzerinde artış yapılamayacağı belirtilmişti.

Bu yıl uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen düzenleme önce 1 Mayıs 2024'e kadar ardından da 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda ancak bu tedbir 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyor. Ancak iş yerleri için aynı kapsamda değil. Yani iş yerlerinde kiracı olanlar mal sahiplerine enflasyon oranında zam yapmaya devam edecek.

2024 yılında kiralarda gelir vergisi istisnası ne kadar ?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi. Böylece evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek. Bununla birlikte 33 bin liranın üstünde gelir elde edilmişse 33 bin lira istisna sayılacak ve üstünde kalan rakam vergilendirilecek. Kiracı olanların ayrıca kira ödemelerini elden ya da para transferi ödemesi olarak değil, banka aracılığıyla IBAN'a "Kira ödemesi" olarak göndermesi gerekiyor. Aksi halde yasa dışı işlem yapıldığı için cezalarla karşı karşıya kalınabiliyor. Ayrıca vergi kaçırma suçu nedeniyle de farklı yaptırımlarla karşılaşılabiliyor.

Kira geliri beyannamesi verirken konuta ilişkin yapılan tüm masraflar ise vergiden düşülebiliyor.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı ?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yüzde 25 kira zammı sınırı uygulamasının kaldırılacağı iddialarına yanıt verdi. Buna göre Mayıs ayındaki kira artış oranında üst sınır yüzde 25 olarak kalacak.

Ancak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamada, arabuluculuk uygulamasının devreye girmesiyle birlikte kiracı ile ev sahibi uyuşmazlıklarında anlaşma olması halinde bu sınırın üzerinde bir rakam belirlenebileceği de belirtildi.

Kira sözleşmesi artık e-Devlet'ten yapılacak

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçiyor.

Kira sözleşmeleri artık kağıt üzerinde değil, e-Devlet üzerinden yapılacak. Uygulama sayesinde kira fiyatları bölge bölge haritalandırılacak.

Eski nesil kira kontratları, e-kontrat sisteminin gelmesiyle birlikte rafa kalkacak. Bu düzenlemeyle birlikte ev sahiplerinin de kiracıların da hakları korunacak. E-kontrat, kiracı ve ev sahiplerini sık sık karşı karşıya getiren fiyat anlaşmazlığında kanıt yerne geçecek.

Böylelikle ev sahibi ve kiracılar da, kira bedelleri ile ilgili resmi kaynaklardan bilgi alabilecek.

Elden kira ödemeyin!

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.