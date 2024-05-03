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Nisan 2024 TÜFE (Tüketici Enflasyonu) belli oldu

Nisan 2024 TÜFE (Tüketici Enflasyonu) belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 TÜFE rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında ikinci enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı.

 Buna göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,80, aylık %3,18 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Nisan 2024

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 TÜFE rakamları...

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2024

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 TÜFE rakamları...

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %103,86 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Nisan 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 TÜFE rakamları...

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 TÜFE rakamları...

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Nisan ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %72,72, aylık %3,24 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,57 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Nisan 2024

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 TÜFE rakamları...

 

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Etiketler Nisan 2024 TÜFE tüik türkiye istatistik kurumu
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