Fatih Altaylı ve Barış Yarkadaş birbirine girdi

Gazeteci Barış Yarkadaş, Fatih Altaylı ve muhalif medya kuruluşları hakkında bir paylaşımda bulundu. Altaylı ise Yarkadaş'a sert bir yanıt verdi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş ile Fatih Altaylı sosyal medyada birbirine girdi.

Yarkadaş 9 Mayıs'ta X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"YILMAZ ÖZDİL - ÖZGÜR ÖZEL - FATİH ALTAYLI - EKREM İMAMOĞLU

SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ilişkin yaptığı “Armut gibi geziyor” benzetmesi Özel’i çileden çıkardı.

Özel bu söze tepkisini Yılmaz Özdil’in konuştuğu SÖZCÜ TV stüdyosunda gösterdi.

Sözcü TV bu tarza alışık..

Daha önce de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu SÖZCÜ TV yayınında benzer bir tepki göstermişti. SÖZCÜ yazarları da İmamoğlu’nu dinlemekle yetinmişti.

Sosyal medya dünden beri Özel - Özdil arasındaki polemiği konuşuyor.

CHP milletvekilleri , il başkanları, belediye başkanları twit atıyor ve Özdil’e yükleniyor.

İyi de “saygısız” bulunan bu benzetme ve lakap takmaların yolu nasıl açıldı?



Aynı Özdil, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için yıllarca “Guguk Kuşu” dedi ve farklı benzetmeler yaptı.

Kimsenin gıkı çıkmadı.

Ama en önemlisi şu:

Fatih Altaylı, son kurultay sürecinde CHP’nin o dönemki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Merzifon eşeği” dedi. Yetinmedi; “Eve gittiğinde köpeğin bile sevinmez” diye devam etti.

O dönem TV 100’deydim.

Altaylı’nın bu üslubunu eleştirdim ve “CHP yöneticileri bu üsluba tepki göstermelidir” dedim.

Peki ne oldu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, o yayından bir gün sonra Altaylı’yı İBB’nin Haliç’teki tesisinde misafir etti ve üstüne bir de röportaj yaptı.

Özgür Özel de CHP Genel Başkan seçildikten sonra Altaylı’ya sık sık konuk oldu.

Bunu gören Yılmaz Özdil durur mu?

Belli ki Özdil de şöyle düşündü: “Madem CHP Genel Başkanına hakaret etmek - lakap takmak serbest. Üstüne bir de ödüllendiriliyor. O halde ben de aynısını yapayım.”

O yol işte böyle açıldı.

O günlerde “CHP yöneticileri Altaylı’ya tepki göstermeli”derken derdimiz Kılıçdaroğlu değil CHP’nin kurumsal kimliğinin korunmasıydı.

Lidere dokundurmayacaksın!

Yolu açmayacaksın…

O günkü çıkarların için sessiz kaldığın ve göz yumduğun her şey günü gelir seni vurur.

İlke önemlidir.

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Gazetecilerin kullandığı benzetmeler ve taktıkları lakaplar “hakaret” midir değil midir ayrı bir tartışma konusudur."

FATİH ALTAYLI: "BEŞ KURUŞLUK DEĞERİN OLSA..."

Barış Yarkadaş'ın bu sözlerine Fatih Altaylı'dan 1 ay sonra yanıt geldi. Altaylı paylaşımın altına ''Beş kuruşluk değerin olsa yanıt verirdim de yok öyle bir değerin'' diye yazdı.

YARKADAŞ: "HADİ BAŞKA KAPIYA"

Yarkadaş ise ''Sen git beyzbol sopasıyla kadın döv... Kamerayı da bantlat. Anca bunu yapabilirsin. Bana kilon yetmez. Hadi başka kapıya.'' diyerek karşılık verdi.