Nisan 2024 ÜFE (Üretici Enflasyonu) belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Nisan 2024 ÜFE rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu yeni yılın 4'üncü, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında ikinci enflasyon verisi olan Nisan 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre;

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %55,66 arttı, aylık %3,60 arttı

2024 yılı Nisan ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %3,60 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,83 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Nisan 2024

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı(%), Nisan 2024

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %60,03 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %74,68 artış, imalatta %60,03 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %4,79 artış ve su temininde %66,71 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %54,88 artış, dayanıklı tüketim mallarında %65,83 artış, dayanıksız tüketim mallarında %66,35 artış, enerjide %29,84 artış ve sermaye mallarında %66,33 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2024

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2024

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %3,26 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,51 artış, imalatta %3,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,30 artış ve su temininde %1,93 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında %3,63 artış, dayanıksız tüketim mallarında %4,77 artış, enerjide %5,08 artış ve sermaye mallarında %1,98 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Nisan 2024

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Nisan 2024