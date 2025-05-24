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  4. 1,5 aydır kayıp olarak aranıyordu... Arkadaşlarından korkunç itiraf!

1,5 aydır kayıp olarak aranıyordu... Arkadaşlarından korkunç itiraf!

1,5 aydır kayıp olarak aranıyordu... Arkadaşlarından korkunç itiraf!
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 9 Nisan'dan beri kendisinden haber alınamayan D.A.'nın, arkadaşları tarafından öldürüldükten sonra çuvalla toprağa gömüldüğü ortaya çıktı.

Ereğli ilçesi Ortacı köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Gülüç beldesinde yaşayan D.A.(26),  9 Nisan’da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı D.A.'nın bulunması için, jandarma ve polis ekipleri, geniş çaplı arama başlattı. Ekiplerin güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarına yönelik incelemelerinde A.’ın, son olarak arkadaşları H.B. ve İ.Ç. ile birlikte olduğu tespit edildi. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler, polisteki sorgularında, birlikte alkol aldıkları sırada kavga ettiklerini, darbedip D.A.'yı öldürdüklerini ve Aktaş Tepesi bölgesine çuvalla toprağa gömdüklerini itiraf etti. Bahsedilen bölgede yapılan kazıda çuval içinde A.'nın cansız bedenine ulaşıldı. A., otopsisinin ardından Ortacı köyünde toprağa verildi.

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, H.B.'nin eşi A.B.'yi de 'Yardım ve Yataklık' suçlamasıyla gözaltına aldı. H.B., A.B. ve İ.Ç., sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

DHA

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Etiketler Zonguldak Ereğli cinayet çuval
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