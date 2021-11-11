Abdulkadir Selvi'den şehit yakınına hakaret eden AK Partili başkana tepki

AK Parti'ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, şehit yakınına hakaret eden AK Partili belediye başkanına ilişkin paylaşım yaptı.

Ordu’nun Gürgentepe ilçesinin AKP'li Belediye başkanı Yaşar Şahin, belediye işçilerine sendikadan istifa etmeleri için baskı uygulamış, AKP'li Şahin’in, sendikadan istifa etmeyen şehit yakını ve belediye işçisi Sevinç Karaca'ya hakaret etmişti. Şahin, Karaca'yı belediyeden kovarken; söz konusu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. ABDULKADİR SELVİ'DEN TEPKİ

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, şehit yakınına hakaret eden Şahin'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selvi, ''Bir kadına,bir şehit yakınına,”Alçak” diyen Belediye Başkanı AK Parti’den derhal ihraç edilmeli.Bu ülke şehitlerin omuzlarında yükselmektedir. Şehitlerimizin yakınlarına küfredenlerden,alçak diyenlerden bunun hesabı sorulmalı'' ifadelerini kullandı.